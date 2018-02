Am Anfang spielte er Bass in verschiedenen Bands

Am Anfang spielte er Bass in verschiedenen Bands

Am Anfang spielte er Bass in verschiedenen Bands Bildrechte: dpa

Falco ebnete indirekt den Weg für deutschen Rap. Sein markanter Sprechgesang wurde vom US-amerikanischen Rap inspiriert. Damit war er einer der ersten Künstler im deutschsprachigen Raum, der dies populär machte. Ihm gelang es mit "Rock Me Amadeus" sogar, als erster Weißer mit einem Rap-Song auf eine Topposition in den US-Black-Single-Charts zu gelangen.

Am 6. Februar 1998 verunglückte Falco bei einem Autounfall in seiner Wahlheimat, der Dominikanischen Republik. Er wurde in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt. Tausende Fans begleiteten die Beerdigung. Seinen Sarg trugen wilde Rocker mit dunklen Sonnenbrillen, Mitglieder des Wiener Motorrad-Clubs "Outsider Austria", wie sie auch schon im Video zu seinem Hit "Rock Me Amadeus" zu sehen waren.