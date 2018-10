Auszeichnung "Fanta 4" erhalten Jacob-Grimm-Preis

Die Fantastischen Vier sind für ihre Verdienste um die deutsche Sprache mit dem Jacob-Grimm-Preis 2018 ausgezeichnet worden. Die Rapper seien die Ersten gewesen, die in dieser Stilrichtung der Popmusik die deutsche Sprache verwendet und einen Durchbruch erzielt haben, sagte Jury-Sprecher Helmut Glück am Samstag vor der Preisverleihung in Kassel.