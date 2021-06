"Große Ziele setzen! Sachsen-Anhalt ist so reich an großen Geschichten!", findet Thies Schröder von Ferropolis. Eine Chance sieht er zum Beispiel im "Neuen Europäischen Bauhaus", einer Initiative der Eurpäischen Union. Matthias Brenner vom neuen theater Halle wiederum wünscht sich einen "Umschwung im Denken", und zwar nicht nur in Kulturpolitik, sondern auch in Bereichen wie Bildung, Jugend oder Klimaschutz. Ihm zufolge braucht es eine umfassende Debatte, "was gesellschaftlich nicht nur nutzbringend, sondern was auch lebenswert ist." Die Kultur sei gerne bereit, das alles kritisch zu begleiten.