In Berlin wird Hans Narva 1967 geboren. Mit 15 Jahren muss er das erste Mal für sechs Monate ins Gefängnis, wegen Beteiligung an Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Jugendbanden, wie es hieß. Dann für vier Monate wegen "Verdacht auf Vorbereitung einer Republikflucht". Er spielt in verschiedenen Band der ostdeutschen Punkszene, dann wird er unter dem Namen Hans Tomato Bassist bei der Rockband "Herbst in Peking", die 1987 von Rex Joswig in Ost-Berlin gegründet wurde und u.a. mit ihrem Song "Bakschischrepublik" zu den prägenden Bands der ehemaligen DDR in Wendezeiten zählt.



Wegen einer Schweigeminute für die Toten auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking erhält die Band 1989 Auftrittsverbot. Hans Narva erhält kurz darauf seinen Einberufungsbescheid zur NVA. Er flieht über die tschechische Botschaft in den Westen und kehrt nach einem kurzen Intermezzo in West-Berlin und dem Fall der Mauer wieder in seine alte Wohnung in Ost-Berlin zurück. Mit "Herbst in Peking" gibt er Konzerte von Paris bis Warschau. Nach deren Auflösung spielt Narva bei den ebenfalls sehr populären "Inchtabokatables".