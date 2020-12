Kurzbiografie Heiner Müller • Geboren am 9.1.1929 in Eppendorf (Sachsen)

• 1933 Verhaftung des Vaters und kurzzeitige Internierung

• 1937 Umzeug nach Waren (Müritz), Oberschule; Reichsarbeitsdienst

• nach 1945: Abitur, Angestellter beim Landratsamt in Waren/ Müritz, Arbeit in einer Bücherei, journalistische Tätigkeit

• 1954-55 wissenschaftlicher Mitarbeiter des Schriftstellerverbandes, danach Redakteur der Monatszeitschrift "Junge Kunst",

• 1958-59 Mitarbeiter des Maxim Gorki Theaters Berlin, Uraufführung der Stücke "Der Lohndrücker" und "Die Korrektur"

• 1959 Auszeichnung mit Heinrich-Mann-Preis (zusammen mit Inge Müller)

• 1961 Uraufführung seines Werkes "Die Umsiedlerin", Absetzung und Verbot, Ausschluss aus dem Schriftstellerverband

• ab 1970 Dramaturg am Berliner Ensemble

• 1976 Wechsel vom Berliner Ensemble zur Volksbühne, Berlin

• 1978 Uraufführung von "Germania Tod in Berlin" an den Münchner Kammerspielen

• 1979 Deutschsprachige Erstaufführung der "Hamletmaschine" in Essen

• 1985 Auszeichnung mit dem Georg-Büchner-Preis

• 1986 Verleihung des Nationalpreises der DDR I. Klasse für Kunst und Kultur

• 1988 Wiederaufnahme in den DDR-Schriftstellerverband

• 1990 Müller inszeniert 1990 "Hamlet/Hamletmaschine" am Deutschen Theater Berlin

• 1991 Europäischer Theaterpreis

• 1990-1993 letzter Präsident der Akademie der Künste/Ost

• ab 1992 Leitungsmitglied des Berliner Ensembles, seit 1995 alleiniger Künstlerischer Leiter

• Gestorben am 30.12.1995 in Berlin