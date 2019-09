Das Vertrauen spürt man dann in dem Feature. 10 Jahre früher sind Sie in den USA unterwegs gewesen für ihr Feature über US-Army-Veteranen "Die Narben des Uncle Sam". Wie geht die Öffentlichkeit in den USA verglichen mit Deutschland damit um? Ich hab das Gefühl, das ist ganz verschieden.

Es ist natürlich völlig verschieden, schon aufgrund der historischen Situation. Die USA haben eine extrem kriegerische Geschichte. Es gibt eigentlich alle paar Jahre einen Krieg. Es gibt in den USA ein eigenes Gesundheitswesen nur für Kriegsveteranen zum Beispiel. Es gibt den Veteranentag, "unsere Helden", das wird sehr zelebriert. Aber auch da haben Sie den Kontrast: Viele Leute, die hinten runterfallen, die drogenabhängig sind, obdachlose Veteranen. Also einerseits werden sie gern zumindest am "Veteran's Day" zu Helden erklärt, aber im Alltag geht es ihnen zum Teil grauenhaft. Es gibt eine Geschichte der Traumatisierung in den USA, die ist ungeheuerlich. Zum Beispiel die ganzen Motorradclubs von den "Hell's Angels" aufwärts, deren Gründer sind alle Kriegsveteranen. Das ist auch eine Art, mit seinen Traumata umzugehen, sich wieder in einer Männergemeinschaft aufgehoben zu fühlen. Es war in den USA eine völlig andere Geschichte, aber der individuelle Schmerz ist natürlich sehr ähnlich.

Und Sie persönlich? Warum fühlen sich zu diesen Männern hingezogen?

Ich fand das Thema Männlichkeit und entgleiste Männlichkeit immer schon sehr spannend. Ich hab früher auch Kriegsberichterstattung gemacht, wobei ich das ehrlich gesagt hasse. Denn über Kriege zu berichten mittendrin ist fürchterlich. Zurück zu den Männern: Diese gebrochene Männlichkeit ist ein unglaublich interessantes Phänomen. Und wenn diese Männer gut darüber reden können und davon erzählen können, was mit ihnen geschehen ist, finde ich das unglaublich faszinierend. Außerdem geht's natürlich auch darum, die Kehrseite dieser heroischen Erzählung "unsere Sicherheit wird bis zum Hindukusch verteidigt" zu zeigen.

Was haben Sie bei diesem Feature formal überlegt? Sie machen ja nicht diesen typischen Podcast-Trend mit, bei dem der Weg der Recherche eine große Rolle spielt, der Autor ganz subjektiv mit auftritt. Sie haben mehr ein klassisches Feature gemacht.

Allerdings ja. Ich finde auch, wenn der Autor eine Rolle spielt in der Handlung, ist das Auftreten des Autors okay, aber ansonsten finde ich, hat der Journalist sich zurückzunehmen. Und gerade in dem Fall – diese Typen haben die Dinge erlebt, mein Erleben in dem Zusammenhang ist völlig unwichtig. Allein mein Erleben mit ihnen ist interessant, aber da stehe nicht ich im Mittelpunkt.