Den Impuls für das Audiotagebuch gab die Leipziger Autorin und Regisseurin Lykke Langer. Im März 2020 – Corona war gerade hier angekommen, und Deutschland stand kurz vor dem ersten Lockdown – hat sie verschiedene Menschen gebeten, ihr Leben in diesem Ausnahmezustand in Audiotagebüchern festzuhalten. Mediziner waren darunter, Selbständige, eine Mutter im Schichtdienst, Jugendliche. Sie gab Fragen auf den Weg: Wie kommt ihr durch den Alltag, wie läuft es auf der Arbeit? Wie wird der Urlaub in diesem Jahr, wie feiert ihr Weihnachten? Wie kommt ihr mit der sozialen Distanz klar, was vermisst ihr am meisten? Immer wieder fragte Lykke Langer nach, damit ein möglichst dichtes Bild dieser Zeit entstehen konnte. Im Frühjahr 2022 beschlossen Eva Klatte und Lykke Lange, die Tagebücher zu veröffentlichen. So entstanden das Feature "Laute Stille" und, gemeinsam mit drei weiteren Tagebuch-Sprechenden, das Theaterstück "Aus der Zeit".