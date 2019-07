Die Feininger-Galerie in Quedlinburg bekommt über 100 neue Werke des Künstlers. Wie die Galerie am Mittwoch bekannt gab, wurde dafür gemeinsam mit dem Kunstsammler Armin Rühl eine Stiftung gegründet. Diese habe den Zweck, die Werke aus Rühls Sammlung in der Quedlinburger Galerie öffentlich zugänglich zu machen. Neun der Werke aus Rühls Feininger-Sammlung können schon jetzt und bis Anfang September in der aktuellen Ausstellung "Die Feiningers. Ein Familienbild am Bauhaus" betrachtet werden, danach soll die komplette Rühl-Stiftungssammlung wissenschaftlich inventarisiert und anschließend in einer Sonderausstellung gezeigt werden.