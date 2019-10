Ein paar Monate vor dem Mauerfall geboren, konstatiert der 30-Jährige: "Die Wende macht emotional wenig mit mir." Er selbst habe nie über einen Unterschied zwischen Ost und West nachgedacht – erst jetzt, als große Aufmerksamkeit für das Thema herrscht, käme das bei ihm an. Dabei finde er es befremdlich, in Interviews stellvertretend für Ostdeutsche befragt zu werden. Die Erzählungen seiner Eltern über das Leben in der DDR, klangen für ihn zwar spannend, aber wenig real. Eher nach einer Art "Spielzeug-Welt". Aus seinem persönlichen Erleben berichtet er:

Kummer ist in Chemnitz aufgewachsen. Dass beispielsweise alle nach dem Abitur in eine Stadt in Westdeutschland umziehen, sei eine normale Erfahrung gewesen. Auf seiner neuen Platte, einem ersten Rap-Solo-Album erzählt der Musiker im Song "9010" aus seiner Jugend in Chemnitz. "Born to be Opfer, Zeit zu kapier'n / Dass da wo wir leben, Leute wie wir eben einfach kassieren" heißt es da und "Mit dem Mund voller Blut den Krankenwagen rufen / Mit Handylicht den ausgeschlagenen Zahn auf dem Asphalt suchen". Trotzdem ist die Wahrheit komplexer. Obwohl er es erlebt habe, nachts rennen zu müssen, um keine Schläge zu kassieren, habe er eben keine düstere Kindheit und Jugend in Chemnitz gehabt.