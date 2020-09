Nach dem Vernichtungsangriff im Zweiten Weltkrieg waren am 16. Januar 1945 mehr als zwei Drittel der Magdeburger Innenstadt zerstört. Die bis in die 30er-Jahre prosperierende Stadt hat sich – anders als Dresden – bis heute nicht davon erholt. Auch die Renovierung der Kirche kam zum Erliegen, bis sich 1991 ein Kuratorium für den Wiederaufbau gründete.

Dieter Scheidemann vom Kuratorium Wiederaufbau sagte MDR KULTUR, mit den neuen Fenstern sei man endlich am Ziel. "Der eigentliche Wiederaufbau des Kirchenschiffes ist 1999 erfolgt, dann kam noch die Turmhaube auf den zweiten Turm, das Glockenspiel. Die Fenster bilden jetzt den krönenden Abschluss, so darf man das schon sagen."

Uhligs Landschaftsszenerie in Feuer- und Erdtönen über sechs Fenster verteilt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Chor-Fenster hat Max Uhlig im strengen Schwarz-Weiß und in den eckigen Formen knorriger Gewächse gelassen. Er nimmt damit die Passions-Fenster einer Kirche auf, lässt sogar so etwas wie eine Dornenkrone anklingen.



Die sechs Südfenster lassen das Licht in Rot-Orange-Gelb aufjubeln, es erstrahlt in starken Kontrasten zu dunklen Partien. Die Fenster erscheinen tatsächlich wie bemalt, nicht wie kombinierte homogene Farbscheiben. Nach Versuchen, Ereignisse der Stadtgeschichte farblich-abstrakt zu symbolisieren, fand der Künstler die bessere Lösung in seiner Arbeit schon vorbereitet: "Ich kam auf die Idee wie ein Blitz, ich zerschneide eine Landschaft, eine gedachte Malerei, und lasse die vor der Südfront farbig in Teilen erscheinen, als Fortsetzung."