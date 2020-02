Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats Bildrechte: dpa

Einen sehr guten und sogar einen erfolgreichen! Einen Status, wo immer mehr Publikum Interesse gerade am Ballett hat. Also es ist nicht so, dass die Kunstform Ballett jetzt am Ende wäre, sondern sie scheint im Fernsehen am Ende zu sein. Und das finde ich schade, weil ich nicht glaube, dass das unbedingt hätte sein müssen, sondern wir sind ja gerade im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch ein wenig verantwortlich für die Nischen, also für das, was eben nicht immer auf dem freien Markt erfolgreich sein muss. Und die Ballettkompanien in den Theatern sind ja auch subventionierte Ballettkompanien. Die hätten, wenn sie wirklich ihr Geld am Markt verdienen müssten, auch riesige Probleme. Das heißt, da leisten wir uns diese Kunstform. Und im Fernsehen werden wir sie uns zumindestens in dieser Form in Zukunft nicht mehr leisten.