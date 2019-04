Beim diesjährigen "a cappella"-Festival für Vokalmusik in Leipzig sind auch zwei junge Ensembles dabei: "Die Kinder vom See" aus Halle/Saale sowie das "Ensemble Nobiles" aus Leipzig. Beide beteiligen sich auch am a-cappella-Wettbewerb, bei dem erfahrene Sänger die Newcomer unter die Lupe nehmen und sie in Workshops weiterbilden. Die jungen Leipziger und Hallenser Vokalisten haben mit MDR KULTUR über ihre Sicht auf den Gesang gesprochen, was sie daran begeistert und welche Hürden es zu nehmen gilt.



So hebt Gregor Praetorius, Tenor bei "Die Kinder vom See", hervor, dass das gemeinsame Singen das älteste Kulturgut überhaupt sei. Daraus habe sich, gerade im 21. Jahrhundert, eine enorme musikalische Bandbreite des a-capella-Gesanges entwickelt.