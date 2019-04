Die drei Sänger des Ensembles "Die Kinder vom See" kennen sich aus dem Musik-Lehramtstudium und haben ihre Lust am Singen an einem Badesee entdeckt. Sänger Johann Beger meint, dass es für sie anfangs wie ein Spiel war, ein Ausprobieren nach Art einer Jam-Session. Das Ziel, eine Band zu gründen hatten sie anfangs gar nicht.

Tritt beim Wettbewerb an: das Ensemble "Die Kinder vom See" aus Halle/Saale

Tritt beim Wettbewerb an: das Ensemble "Die Kinder vom See" aus Halle/Saale

Tritt beim Wettbewerb an: das Ensemble "Die Kinder vom See" aus Halle/Saale Bildrechte: HerrBohn

Das "Ensemble Nobiles" trat schon in den USA, Neuseeland, Norwegen und Singapur auf Bildrechte: Christian Wolf

Das "Ensemble Nobiles" geht hingegen den klassischen Weg, mit überwiegend liturgischer Musik. Die meisten Mitglieder wurden von klein auf im Thomanerchor ausgebildet. Lukas Lomtscher freut sich darüber, dass sie auf dem Level ihres vormaligen Traditionschores weiter Musik machen können. Für diese Befriedigung nehmen sie auch die viele Arbeit in Kauf. Während andere Ex-Thomaner in Chöre gehen, ist ihnen das intensive Singen im Ensemble wichtig, "wo man mindestens zweimal wöchentlich probt, Auftritte hat und wesentlich mehr gefordert ist als in einem Chor, weil man eben nur zu fünft ist."



Die fünf Musiker vom "Ensemble Nobiles" streben eine internationale Karriere an, arbeiten streng an sich. Da kann es bei den Proben auch mal hart zur Sache gehen: