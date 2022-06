Auch das in den letzten Jahren von Veranstaltern oft angebrachte Argument, dass weibliche Musikerinnen entweder zu groß wären – wie etwa Lady Gaga, Rihanna, Billie Eilish – oder aber zu unbekannt, um ein zahlendes Publikum anzuziehen, findet Grossmann nicht überzeugend. "Es spielen ja auch kleine unbekanntere Bands auf den großen Festivals wie Rock am Ring, da buchen sie aber auch keine mit Frauen." Andere Festivals haben das Thema auf dem Schirm, wie die Initiative Keychange zeigt, die sich die Gleichberechtigung im Musikbusiness auf die Fahne geschrieben hat. Immer mehr Festivals schließen sich der Bewegung an und versprechen, eine 50/50-Quote einzuführen. Darunter ist auch das Melt.

Das Festival in Ferropolis kam diesem Ziel 2022 sehr nahe, wie eine Auszählung von MDR KULTUR zeigt. Demnach waren 43 Prozent der Auftretenden weiblich und circa drei Prozent queer oder non-binär, also nur gut die Hälfte des Line-ups männlich. Damit ragt das Melt sehr deutlich heraus aus den anderen großen Musikfestivals Mitteldeutschlands. Nur das Rudolstadtfestival schafft noch eine Quote von gut 30 Prozent. Das SonneMondSterne und das Splash-Festival schaffen es immerhin über die Zehn-Prozent-Hürde – das Sputnik Spingbreak, das Full Force und das Highfield bleiben sogar drunter. Der Frauenanteil beim Highfield am Störmthaler See in der Nähe von Leipzig erreicht sogar nur 3,6%.