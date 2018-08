Bildrechte: Christian Frank

Ursprünglich ist "Hereafter" von Christian K. Frank für die Eröffnung der Bundesgartenschau 2007 in Gera entstanden. Geschaffen hat es der Komponist und Dirigent aus Weimar mit der Progressive-Rockband Hidden Timbre. Zum Auftakt des "Kommen und Gehen"-Sechsstädtebundfestivals bietet sich jetzt eine der seltenen Gelegenheiten, dieses Crossover aus klassischen Chor- und Orchesterpassagen, kraftvollem Rock und elektronischen Beats live zu erleben. Eine Mischung, passend zur Geschichte eines Grenzgängers zwischen dem Dies- und dem Jenseits und seinen zukunftsweisenden Visionen, die in "Hereafter erzählt werden.