Jede Menge Kunst im Schaufenster gibt es an diesem Wochenende in Leipzig zu sehen. Bildrechte: MDR/Felix Gebhardt

Kunst und Diskussionen Leipziger Festival "Revolutionale" verwandelt leere Schaufenster in Bühnen

Das Festival "Revolutionale" vom 5. bis 9. Oktober in Leipzig will in Anlehnung an die Friedliche Revolution einen Raum des Austauschs schaffen. Dazu verwandeln Kunstschaffende leere Schaufenster in einen Ort zum Innehalten, mit Werken von Carsten Busse, Gala Goebel und Anita Kriebel. Außerdem werden die Autoren Christian Fuchs und Bastian Berbner erwartet sowie die Schauspielerin Charlotte Puder. Im Mittelpunkt steht die Friedliche Revolution vor 30 Jahren.