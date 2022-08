SonneMondSterne Wie Techno in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist

Das klingt so leicht und selbstverständlich, wenn Sie das jetzt so erzählen. War das denn wirklich so einfach?

Nein, überhaupt nicht. Wichtig war, dass die Überzeugung da war. Wir wollten das unbedingt machen und haben natürlich ganz viel Lehrgeld bezahlt am Anfang. Wir sind durch die Gegend gelaufen, haben Flyer verteilt und so klassisch auf der Straße Werbung gemacht. Und waren aber natürlich trotzdem davon überwältigt, dass so viele Leute kamen. Es waren, glaube ich, vielleicht 2000 Personen, die damals kamen, aber ungefähr die doppelte Zahl ist einfach so über die Zäune gesprochen und hat mitgefeiert. Das sind so Dinge, die man heute auch unter Sicherheitsaspekten so nicht noch mal machen würde. Aber trotzdem war es super.

An dem Festival SonneMondSterne kann man gut erkennen, wie aus dieser Bewegung, dieser Begeisterung, diesem Ungezähmten in den Neunzigern eine Massenkultur geworden ist. Damals sind 2.000 Menschen gekommen, heutzutage kommen 40.000. Wie haben Sie diese Entwicklung wahrgenommen?