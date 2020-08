Der bekannte Konzeptkünstler Peter Kees hat seine schwarze Diplomatenlimousine mit Pan-Standarte – seit Jahren ist er als arkadischer Botschafter unterwegs – auf dem Gelände "In der Lunitz 9" geparkt. Aber er hat in Görlitz nicht die paradiesische Idylle gefunden, sondern sein Interviewprojekt fortgesetzt und Gesprächspartner gefunden, die er Corona-bedingt aus dem Fenster der Limousine heraus in Diskussionen verwickelt hat. Er ist einer der beiden Residenzkünstler und ganz begeistert von der frischen, gleichwohl professionellen Art des Festivals "Zukunftsvisionen" (Zuvi).

Junge Generation stellt sich Zukunftsfragen

Peter Kees erklärt: "Wir Leben in einem großen Wandel, in einem großen Veränderungsprozess. Die Corona-Krise bringt es noch mal etwas mehr an die Oberfläche. Aber das war natürlich auch zum großen Teil alles schon längst Thema. Und das ist das, was mich interessiert und mich interessiert ist auch, dass hier eine junge Generation sich den Gegenwartsfragen und den Zukunftsfragen stellt. Und da hatte ich Interesse mitzumachen. Deswegen habe ich mich beworben."

Das Zuvi-Festival findet in diesem Jahr schon zum 14. Male in Görlitz statt. Studierende des Studienganges "Kultur und Management" haben es ins Leben gerufen.

Die einzige Konstante ist, dass es jedes Jahr anders ist. Das gehört dazu. Weil es jedes Jahr ein neues Team ist. Lisa Wiedermuth, Festival-Team

Lisa Wiedermuth ist eine Zugezogene, wie sie sagt, kommt aus Berlin und schätzt die Freiräume, die sich hier noch finden lassen: "Also das gehört dazu. Weil jedes Jahr ein neues Gebäude und neues Team da ist. (...) Wir haben uns im November zusammengesetzt, im Dezember hatten wir das Thema fertig und arbeiten dann wirklich ein Dreivierteljahr an dem Festival. Das sind 15 Leute, wozu aber dann noch ein riesiger Kreis an Menschen zählt, die dann einspringen und während des Festivals vom Festival mithelfen."

Festival im leerstehenden Gaswerk

Die kreative Nutzung des Leerstandes, ja, den gibt es auch in so einer Bilderbuchstadt wie Görlitz, gehört seit Anbeginn zum Anliegen des Festivals. Der leer stehende Ort, der in diesem Jahr bespielt wird, ist das Oktogon, ein einstiges Gaswerk inmitten der Nikolaivorstadt: ein charaktervoller, geradezu sakral wirkender Bau, groß, aus Feldsteinen und mit viel freiem Gelände.

Diese Situation hilft, die Corona-Auflagen zu erfüllen. Die Städtischen Ämter zeigten sich sehr kooperativ, auch beim Bau der unerlässlichen zusätzlichen Fluchttreppe. Das diesjährige Thema "An die Substanz" meint weder die Arbeitsbelastung des kleinen Teams, noch will es aktuell nur auf Corona bezogen werden, wie Projektleiter Felix Schuster erklärt: "Für uns ist dieses Thema eben auch so vielseitig, weil es verschiedenste Ebenen anspielt. Dieses Wort Substanz kann biologisch aufgefasst werden, aber auch psychisch aufgefasst werden und aber auch sozial."

'An die Substanz' ist eben auch die Aufforderung. Lisa Wiedermuth, Festival-Team

Lisa Wiedermuth ergänzt die Dringlichkeit des Themas mit eigener Erfahrung: "Für mich war auch so ein Umschlag-Moment, als eine Bürgerratswahl war in der Innenstadt Ost und wir als junge Menschen da hingegangen sind, um zu wählen. Und danach geglaubt wurde, wir wären mit Bussen aus Dresden angereist. Das war der Moment, wo wir festgestellt haben: Nimmt uns eigentlich jemand wahr? Sind wir präsent als junge Menschen in dieser Stadt? Dann haben wir gesagt: Okay, 'An die Substanz' ist eben auch die Aufforderung. Wir wollen in die Kontroverse gehen und wir wollen sichtbar werden."

Wir möchten eben auch die unangenehmen, auch politischen Themen auf die Agenda setzen. Lisa Wiedermuth

Politisierte Jugend

Rund 200 nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler bewerben sich jedes Jahr, rund 20 können ausstellen. Wer dazugehört, entscheidet eine professionelle Jury, zu der z. B. Ostrale-Leiterin Andrea Hilger und Künstler und Kurator Hector Solari gehören, der die Stadt noch aus den Tagen der Kulturhauptstadtbewerbung bestens kennt: "Es wurde vor zehn Jahren immer gesagt, die Millennials sind politisch uninteressiert. Und jetzt hat sich das wirklich geändert. Die jetzige Jugend ist politischer als vor 10, 15 Jahren und jetzt kommen auch langsam die Antworten in der Kunst."