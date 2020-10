In diesem Jahr stehen mit der "Entführung aus dem Serail" und der "Zauberflöte" auch die beiden wichtigen Singspiele von W.A. Mozart auf dem Pogramm. Es sind Werke, die der Kammersängerin Edda Moser gut vertraut sind – immerhin gilt sie als gefeierte Mozartinterpretin. Diese Erfahrung hat sie auch bei der szenischen Einrichtung einfließen lassen: "Da 'Die Zauberflöte' ein Stück ist, das ich sehr oft gesungen habe, wusste ich ganz genau, was man machen kann und wie die Sänger sein müssen. Ich habe großen Wert auf die Klarheit der deutschen Sprache gelegt und so wurde ein Weg eingschlagen, der genau dem entspricht, was ich mir erhofft habe."