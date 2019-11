Multimediales Theater trifft auf immersives Museum an einem authentischen historischen Ort ohne Sammlung. Eigentlich sind es nur Bilder an der Wand, aber aus historischen Stichen knallt und sprüht es plötzlich aus Kanonen und sprechende Menschen tauchen aus den Tiefen der Gewölbe auf. Hochwasser flutet ganze Räume und der Betrachter steht mittendrin und watet zur nächsten Station durchs Elbwasser. Wer sich Zeit nimmt, bemerkt, so funktioniert das Eintauchen und Abtauchen in Geschichte. "Wenn Sie ins Kino gehen, quatschen sie auch nicht ins Handy oder mit den Nachbarn", bemerkt Christian Striefler, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH. "Wenn Sie im Theater sitzen, haben Sie sich auch anderthalb bis zwei Stunden komplett eingelassen auf das, was geboten wird. Und das ist das Wesentliche, um das hier wirklich zu erleben."

Kriege, Kämpfe und Spielgelage fanden in den Dresdner Festungsanlagen statt, der Ort war Kerker und alchimistischer Experimentierraum der Porzellanerfinder um Johann Friedrich Böttger. Und über der Festung, auf den Brühlschen Terrassen, wurden barocke Festgelage gefeiert. Für jeden Festungsraum fanden sich aus der umfangreichen und gut erschlossenen Quellenlage markante Geschichten und Bilder. Ein Team von visuellen und Sounddesignern hat sie in einem langwierigen Prozess multimedial in Szene gesetzt.

"Festung Xperience" in Dresden Bildrechte: Ben Walther

Welich weiter: "Und wir haben hier eine ähnlich schöne Situation wie in einem Naturtheater, eine reale Kulisse, nur dass die nicht ausschließlich real ist, sondern sie ist auch noch authentisch, wahrhaftig in dem, was sie uns sagen kann."



Es gab schon lange den Plan, die historische Festungsanlage unterhalb der Brühlschen Terrassen wieder zugänglich zu machen, sagt Christian Striefler. Nach sechs Jahren Umbau ist es nun soweit. Festung Xperience führt zurück in die Geschichte von Sachsen und in die digitale Zukunft der Museen.



"Diese Art von musealer Gestaltung gibt es kein zweites Mal im Land, in Sachsen nicht, in Deutschland nicht, das ist ein Neuland, was wir beschreiten. Hier ist das Gebäude an sich der Ausstellungsgegenstand, und ich bin gespannt, wie die Besucher das empfinden werden", sagt Christian Striefler.