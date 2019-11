Anne Osterloh: Ja, auf alle Fälle. Es ist irgendwie so eine Gemeinschaft, die man vielleicht gar nicht so richtig greifen kann, die jetzt nicht so oberflächlich ist. Aber man hat so gleiche Wurzeln. Das merkt man, egal, in welcher Generation auch die Interviews stattgefunden haben. Ob das jetzt vor oder nach der Wende war. Am Ende sind sie irgendwie mit etwas vereint, was man gar nicht so genau benennen kann. Rainald Grebe sagt so witzig: "Als hätte man in Harvard studiert" – also man hat so einen Bund.