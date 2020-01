Peter Wohlleben formuliert in Buch und Film eine Botschaft zusammen mit einer grundsätzlichen Kritik an der Forstwirtschaft. Ausgangspunkt ist dabei die Idee des Waldes, also die der Gemeinschaft der Bäume, als sozialer, kommunikativer, ja, im Extremfall gar emphatischer Lebensraum. "Ein Superorganismus", wie Wohlleben meint. Wir sehen Wohlleben im Film an einem alten, knorrigen Baumstumpf; der Förster erklärt die spezifischen Organisationsstrukturen dieses Miteinander zwischen den Bäumen, wie er es versteht: "Doch wie konnten sich die überlebenden Reste so lange halten? Schließlich verbrauchen die Zellen Nahrung in Form von Zucker. Ohne Blätter und damit ohne Fotosynthese ist das aber unmöglich. Bei diesem Exemplar war es aber jedoch ganz offensichtlich anders. Es bekam Unterstützung von den Nachbarbäumen. Die umgebenden Buchen pumpten ihm Zuckerlösung zu, um ihn am Leben zu halten."

Peter Wohlleben bespricht auf der Frankfurter Buchmesse eines seiner Bücher. Bildrechte: IMAGO

"Mutig", "ängstlich", "vernünftig" – bitte? Klassischer Anthropomorphismus, den Wohlleben hier betreibt. Aber das ist offensichtlich bei der naturliebenden Leserschaft gut angekommen. Und beim Film? Der beginnt nun nicht mit Bildern des Waldes, sondern mit dem Auftritt des "bekanntesten deutschen Försters" in einem Rundfunkstudio, in dem er über sein Buch spricht. Zu sehen sein werden dann außerdem sein PR-Auftritt in der NDR-Talkshow oder bei Markus Lanz. Dann sehen wir Peter Wohlleben, wie er für interessierte Laien Waldspaziergänge macht. Dann ist er bei den Protesten am Hambacher Forst, beim ältesten Baum der Welt und in einem Urwald in Polen. Zwischendurch spricht er kleine Lehrinfos in sein Handy. Wir beobachten ihn dabei und die Handy-Aufnahme ist zusätzlich im großen Kinobild zu sehen. Eine echte Einmann-Show. Nur die Bäume, ihre Biologie oder auch – um Wohlleben ein Stück des Waldweges zu folgen – ihre angebliche Soziologie taucht eher nur am Rande auch. Jan Haft, einer der bekanntesten deutschen Naturfilmer, hat einige Sequenzen zum Film beigesteuert, in denen wir sehen, wie – à la BBC-Doku "Unsere Erde" oder "Unser Planet" –, aus einem Samen auf dem Waldboden – gefilmt [the state of the art] in Superzeitlupe – das erste Blatt hervorbricht. Sieht schön aus. Vor allem das. Alles irgendwie da in diesem Film "Das geheime Leben der Bäume".