Für Blake ist das Ganze nicht nur ein Auftrag. Es ist eine sehr persönliche Angelegenheit, denn er will vor allem seinen Bruder retten. Blake ist in Gedanken ständig bei seiner Familie, seinem Bruder, er sehnt sich nach zu Hause. Diese Verzweiflung treibt ihn an, gibt ihm den Mut, sich den gefährlichen Situationen zu stellen, wo man alle zwei Sekunden sterben könnte.

Dean-Charles Chapman, Darsteller von Tom Blake