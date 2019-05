Man muss schon zweimal hinhören und auch zweimal hinsehen. Da sitzt ein junger Mann in weißer Latzhose und glitzerndem Sternchen-Sweatshirt mit einer übergroßen weißen Sonnenbrille am Klavier des "Troubadour"-Clubs in Los Angeles und rockt im wahrsten Sinne des Wortes die Massen.

Der junge Mann ist Schauspieler Taron Eggerton, der hier natürlich Elton John verkörpert und alle Songs im Film selbst singt – und damit den Liedern neues Leben einhaucht, sie neu interpretiert und immer wieder zeigt, dass er im Film von Regisseur Dexter Fletcher nur eine Interpretation von Elton John sein kann. "Dexter, ich und Charles saßen in den Abbey Road Studios und haben uns eingemacht vor Lachen", erzählt Eggerton. "Wir hatten eine großartige Zeit. Wir haben gemeinsam an den Songs gearbeitet und wollten sie zu unseren machen. Wir wollten authentisch und treu sein. Mit einigen haben wir richtig gespielt, aber wir hatten immer Eltons Segen."

Der echte Elton John Bildrechte: dpa

Elton Johns Segen – den gab es für Fletcher und Taron Eggerton. Elton John hat den Film mitproduziert. Dabei ist "Rocketman" ist kein klassisches Biopic im traditionellen Sinne einer Künstlerbiographie, sondern vielmehr ein fantasievolles, verkitschtes, überbordendes Musical – und ein Psychogramm über einen jungen Musiker auf dem Weg zum Weltruhm.



Regisseur Dexter Fletcher macht aus den ersten Karrierejahren von Elton John eine Art schillernde Therapiesitzung mit Familienaufstellung – immer wieder gebrochen mit Musicalmomenten, die sich disharmonisch in die Handlung einfügen. Auf dem Tiefpunkt seiner Karriere sitzt Elton John mit einem pailettenbesetzten orangenen Teufelskostüm in einer Gruppentherapie und arbeitet sich an seinen Eltern, seinem Manager und Ex-Freund John Reid und der eigenen Karriere mit allen Höhen und Tiefen ab. Im Film sagt Elton Johns Manager zu ihm etwa: "Geh ins Studio und mach Musik oder lass es. Ist mir egal. Nur solange dir das Geld ausgeht. Tu was du tun musst. Dann sehen wir uns vor Gericht wieder. Du hast einen Vertrag mit mir seit vielen Jahren. Ich kassiere meine 20 Prozent auch dann noch, wenn du dich längst umgebracht hast."