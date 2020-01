Aber das ist schon interessant, wie ein solcher genialer Filmregisseur Bilder schafft, die dann so wirkungsmächtig sind, dass wir sie letztlich als absolut real annimmt. Und ich glaube, das funktioniert heute auch noch.

Dieser Film gehört ja zu einem Genre. Gibt es ein Genre, das ihr Bild von der Wirklichkeit stark prägt, Wildwestfilme oder anderes?

Schon Karl Mays Buchvorlagen zu den Winnetou-Filmen können nicht gerade als realistische Geschichtsbeschreibung durchgehen. Bildrechte: MDR/ARD Degeto Also den wilden Western haben sie ja erwähnt, das ist völlig richtig. Hier hat das Genre es geschafft, einen ganzen Mythos zu schaffen, der auch nicht so wahnsinnig viel zu tun hat mit der Wirklichkeit. Auch da weiß man, diese Colts, die waren überhaupt nicht treffsicher. Es dauerte ewig, bis die sich gegenseitig abgeknallt haben zum Beispiel. Das Bild des edlen Wilden oder auch des barbarischen Wilden, auch das stimmt ja nicht unbedingt, dieses Frontier-Bewusstsein. Aber da hat der Film unheimlich viel geschaffen, ja sogar, ich denke mir, in den USA dazu beigetragen, ein nationales Bewusstsein zu schaffen. Überhaupt erstmal für diese junge, entstehenden Nation. Da ist der Western ganz wichti.

Otto Gebühr 1930 in der Rolle des Friedrich II. Bildrechte: imago/United Archives Aber mir fällt noch ein anderes Beispiel ein, vielleicht weniger bekannt inzwischen. Nämlich die Fridericus-Filme, also die Filme über Friedrich den Großen. Das ist ja auch ein Phänomen in der Filmgeschichte. Von 1912 bis 942 hat ein einziger Mann, Otto Gebühr, den großen König gespielt: Friedrich den Großen. Und ich bin mir sicher, viele Deutsche identifizieren diesen Schauspieler vollkommen mit Friedrich. Er ähnelte ihm ja auch sehr. Und da haben wir sogar nochmal diese doppelte Brechung. Denn viele Filmbilder in diesen zum Teil ja ganz guten Filmen, aber auch zum Ende hin dann ganz propagandistischen Nazifilmen, zitieren Adolph Menzels berühmte Gemälde. Also "Flötenkonzert von Sanssouci", "Die Tafelrunde Friedrichs des Großen". Menzel ist aber auch ein Nachgeborener. Er hat diese Bilder ja auch aus seiner Phantasie heraus geschaffen. Also spiegeln die Filme ein Fantasiegebilde und schaffen damit nochmal eine neue Fantasie, die dann wiederum auch so eine große Macht hatte, dass auch die Nazis Otto Gebühr benutzt haben. Er ist ja dann der Propagandist des Krieges im großen König von 1942, dem letzten Film. Also, da sieht man das schon ganz deutlich. Man sagt übrigens damals in Deutschland "Friedrich der Große wurde über Gebühr berühmt" – und das ist ein Wortspiel mit Otto Gebühr.

Ja, und so überschreibt Film also auch Geschichte, vielleicht sogar auch selbst erlebte Geschichte. Knut Elstermann, Sie sind ja auch im Osten groß geworden. Und jetzt erleben wir 30 Jahre deutsch-deutsche Vereinigung und eine ganze Generation liegt jetzt schon dazwischen. Und nun gibt es eben Filme wie "Sonnenallee" oder "Good Bye, Lenin" und sie könnten das doch vielleicht sogar selber abgleichen mit dem DDR Alltag? Prägt sowas? Überschreibt sowas die Erinnerung?

Also "Gundermann" könnte man auch nennen, als aktuelles Beispiel. Das ist völlig richtig. Also da kommen wir natürlich an einem Punkt, den hab ich bei anderen Filmen nicht, bei den Älteren, die ich genannt habe. Dass ich dann zum Beispiel dazu neige ganz genau hinzusehen. Also, wenn der Lichtschalter nicht stimmt oder irgendein Zeitungsartikel da irgendwelche Dinge zitiert, die so gar nicht gesagt worden wären, dann ist da bei mir schon großes Misstrauen da. Das wird sich irgendwann mal legen. Da sind solche kleinen Unstimmigkeiten nicht mehr wichtig. Ulrich Mühe als Stasi-Mitarbeiter in "Das Leben der Anderen" Bildrechte: imago images/Mary Evans

Aber Sie haben völlig Recht, auch hier prägen bestimmte Filme dann auch Wahrnehmung. Ich erinnere mich, als "Das Leben der Anderen" rauskam war ich gerade in New York und jeder sagte da zu mir "Life of the Others – das ist die DDR". Und das sage ich "Nein!", das ist eine Vision von DDR, über die man streiten kann. Das ist ein Ausschnitt von DDR-Wirklichkeit, das ist eine Verdichtung, ist ein Kunstwerk.

Und das ist das Entscheidende, dass wir immer wieder begreifen müssen: das ist eine Verantwortung des Zuschauers! Dass wir das ästhetische Gebilde als solches auch wahrnehmen.