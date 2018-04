In Afrika haben Minenarbeiter eine Kooperative gegründet Bildrechte: Langbein & Partner Media

"Zeit für Utopien" stellt vier eindrucksvolle Beispiele alternativen Wirtschaftens vor. In Südkorea haben sich tausende Bauern zu einer Solidargemeinschaft zusammengeschlossen: Ihre Ernte ernährt 1,5 Millionen Menschen. So gelingt es, die Existenz der Kleinbauern zu retten und die Städter gesund zu ernähren.

In Afrika haben Minenarbeiter eine Kooperative gegründet und können so die wertvollen Minerale zu einem fairen Preis verkaufen.

Besonders eindrucksvoll ist das Beispiel der Arbeiter in Südfrankreich. Über drei Jahre hielten sie ihre Tee-Fabrik besetzt. Schließlich gab sich der Unilever-Konzern geschlagen. Seitdem stellen sie ihre Kräutertees in Eigenregie her.