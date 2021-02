In Görlitz hat am Montag eine neue Einrichtung zur Filmförderung ihre Arbeit aufgenommen. Das Filmbüro soll das sichere Produzieren von Filmen in Pandemiezeiten ermöglichen, erklärte die Sächsische Staatskanzlei in ihrer Pressemitteilung. Die Maßnahme werde durch Steuermittel mitfinanziert und vorerst bis zum Ende des Jahres unterstützt.