Fünf-Sterne-Kino Die besten Filme des Jahres 2019

Gleich in zehn Kategorien gehörte "The Favourite" von Regisseur Yórgos Lánthimos in diesem Jahr zu den Favoriten der diesjährigen Oscar-Verleihung. Letztlich gewann Olivia Colman die Trophäe als beste Hauptdarstellerin. Sie brilliert in diesem Film als Queen Anne am englischen Hof im 18. Jahrhundert neben Rachel Weisz und Emma Stone. Die genervte, überforderte Königin kämpft um die Macht – gnadenlos und unterhaltsam.