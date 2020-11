Die Handlung erinnert an ein Klischee: Mara (Mãlina Manovici) arbeitet in den USA als Krankenpflegerin und heiratet kurz vor ihrer Ausweisung einen ihrer Patientin. Nach langem Kampf kann sie nun ihren neunjährigen Sohn Dragos (Milan Hurduc) nachholen. Doch dann beginnen die Enttäuschungen, denn nicht jeder kann am amerikanischen Traum teilhaben, die Einwanderungsbehörde unterstellt ihr eine Scheinehe und auch ihr Mann fällt Mara in den Rücken.

Bildrechte: MDR/42film/Friede Clausz