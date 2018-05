Die Goldene Palme des Filmfestivals Cannes geht an das Familiendrama "Shoplifters" des japanischen Regisseurs Kore-Eda Hirokazu. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. Der berührende Film erzählt die Geschichte einer Familie von Kleinganoven, die ein Kind bei sich aufnimmt. Insgesamt konkurrierten 21 Filme um den weltweit begehrten Preis. Deutsche Filme waren in diesem Jahr nicht im Wettbewerb um die Goldene Palme vertreten.



Der Preis der Ökumenischen Jury gewann der Film "Capharnaüm" der libanesischen Regisseurin Nadine Labaki. Er schildert die Geschichte eines 12-jährigen Straßenjungen, der seine eigenen Eltern verklagt, weil sie ihm das Leben geschenkt haben, ein Leben in Armut. Von der Ökumenischen Jury werden seit 1974 Filme ausgezeichnet, die sich mit christlich-spirituellen Dimensionen der Existenz beschäftigen.

Appell auf dem roten Teppich

Das Filmfestival wurde in diesem Jahr für einen Appell für Chancengleichheit genutzt. Insgesamt 82 Frauen, darunter auch Jury-Präsidentin Cate Blanchett und Filmgrößen wie Claudia Cardinale und Marion Cotillard, protestierten auf dem roten Teppich für gleiche Bezahlung in der Filmbranche sowie "Parität und Transparenz in den Entscheidungsgremien".



Insgesamt stand das 71. Internationale Filmfestival Cannes im Zeichen der #MeToo-Debatte um sexuelle Übergriffe in der Filmbranche. Auch in Frankreich hatte die Affäre um den früheren Hollywood-Mogul Harvey Weinstein hohe Wellen geschlagen. Mehrere der Fälle, die dem früheren Filmproduzenten vorgeworfen werden, sollen sich in Cannes ereignet haben.

Über die Filmfestspiele