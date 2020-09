Die 20. Ausgabe der Filmkunstmesse Leipzig ist das erste Branchenevent in Deutschland, das seit den Beschränkungen durch die Corona-Pandemie wieder live und vor Ort stattfinden kann. "Es ist sehr wichtig, jetzt wieder zusammenzukommen", sagte der Vorsitzende der AG Kino, Christian Bräuer, im Gespräch mit MDR KULTUR. Vom 14. bis zum 18. September biete die Filmkunstmesse die Möglichkeit für gemeinsamen und persönlichen Austausch – natürlich auf Abstand und unter Corona-Beschränkungen. "Wir freuen uns, dass die Verleiher mit 58 eingereichten Filmen ein positives Signal für den Markt setzen und erwarten um die 600 Fachbesucherinnen in Leipzig", so Felix Bruder, Organisator und Geschäftsführer der AG Kino – Gilde deutscher Filmkunsttheater.

Seminare und Panels mit hochkarätiger Besetzung

Für Dienstagnachmittag ist die erste von zwei Podiumsdiskussionen in der Alten Handelsbörse geplant, bei denen kulturpolitische Themen besprochen werden sollen. "Kollaps oder Chance: Welche Weichen müssen jetzt für den Film für die Zeit mit und nach Corona gestellt werden", so der Titel des ersten Panels, bei dem folgende Gäste miteinander diskutieren:

Peter Dinges, Vorstand der Filmförderungsgesellschaft

Christian Bräuer, Erster Vorsitzender AG Kino – Gilde

Gitta Connemann, stellv. Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Michael Kölmel, Geschäftsführer Weltkino

Am Mittwochnachmittag steht die Diskussion im Zeichen des internationalen Films. Der Titel lautet "Neustart der Filmindustrie: Wie hat sich die Corona-Krise international ausgewirkt?" Es diskutieren:

Daniela Elstner, Geschäftsführerin von Unifrance

Carlo Chatrian, Direktor der Berlinale

Julia von Heinz, Regisseurin

Leila Hamid, Geschäftsführerin x-Verleih

Christian Bräuer, Erster Vorsitzender AG Kino – Gilde

MDR KULTUR wird in dieser Woche über die besprochenen Inhalte und Positionen der Diskutanten im Radio und Online berichten. Außerdem können die Panels auf der Homepage der Filmkunstmesse im Livestream verfolgt werden.

Filmprogramm 2020

Bei der Premiere "Und morgen die ganze Welt" bei den Filmfestspielen in Venedig Bildrechte: imago images / Future Image Der Eröffnungsfilm ist das Werk der Regisseurin Julia von Heinz namens "Und morgen die ganze Welt". Der Film feierte zuvor bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere. Er zeigt, wie eine Jura-Studentin sich gegen die neue Rechte positionieren will und auf diesem Weg Menschen kennenlernt, für die auch Gewalt ein Mittel ist, um Widerstand zu leisten. Der Film wurde bei den Filmfestspielen in Venedig für den Goldenen Löwen nominiert.



Auf dem Programm steht auch Viggo Mortensens Regiedebüt "Falling". Außerdem zu sehen ist Sönke Wortmanns neuer Film "Contra". Die Hauptrollen dieses Films spielen Christoph Maria Herbst und Nilam Farooq. Es geht um einen Jura-Professor und seine Studentin, die er rassistisch diskriminiert hat. Um seinen Fehler wieder gut zu machen, wird er vom Disziplinarausschuss dazu verdonnert, ihr bei einem wichtigen Debattierwettbewerb als Mentor zur Seite zu stehen.

