Der Komponist John Ottman wird für seine Musik zum Musikdrama "Bohemian Rhapsody" mit dem Deutschen Filmmusikpreis ausgezeichnet. Das gaben die Veranstalter am Freitag in Halle bekannt. Ottman bekommt den Preis in der Kategorie "International".

Der Deutsche Filmmusikpreis wird im Rahmen der Filmmusiktage Sachsen-Anhalt (2. - 9. November) in Halle verliehen. Den Preis gibt es seit 2014. Neben der Kategorie "International" werden auch Preise für "Beste Musik im Film" und "Bester Song im Film" sowie ein Nachwuchspreis vergeben. Die Preisträger dieser Kategorien werden zur Verleihung am 8. November in Halle bekannt gegeben. Die Auszeichnung in der Kategorie "Ehrenpreis" geht 2019 an Enjott Schneider. Schneider hat nach Angaben der Jury Musik für mehr als 600 Filme (u.a. "23", "Schlafes Bruder", "Wunder von Leipzig", "Stauffenberg") gemacht und sich zudem stark in der Forschung und Lehre engagiert.