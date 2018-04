Die erste Trophäe ging am Freitagabend an die Österreicherin Birgit Minichmayr für die beste weibliche Nebenrolle. Die 41-Jährige wurde für ihre Darstellung in dem Drama "3 Tage in Quiberon" geehrt. Der Film von Emily Atef erhielt auch den Preis für die beste Filmmusik.

Favorit: "3 Tage in Quiberon" Bildrechte: 2018 PROKINO Filmverleih GmbH

Insgesamt ist der Film für zehn Preise nominiert, auch in der Königskategorie Bester Film. Marie Bäumer, die in dem Film die am Leben verzweifelnde Romy Schneider spielt, ist als beste Schauspielerin am Start. Für ihre sensible Darstellung war Bäumer bereits bei der Berlinale gefeiert worden - am Ende aber leer ausgegangen.. Bei der Lola-Gala sind Bäumers Konkurrentinnen Diane Kruger ( "Aus dem Nichts") und Kim Riedle ("Back for Good"). Als beste Schauspieler gehen Andreas Lust ("Casting"), Oliver Masucci ("Herrliche Zeiten") und Franz Rogowski ("In den Gängen") ins Rennen.