Der Filmproduzent Eric Pleskow ist tot. Der gebürtige Österreicher starb am Dienstag im Alter von 95 Jahren, wie das Festival Viennale mitteilte. Pleskow war 1939 mit seinen Eltern in die USA ausgewandert. Dort war er später als Filmproduzent an vielen Kinoerfolgen beteiligt, unter anderem an den Oscar-prämierten Filmen "Amadeus", "Der mit dem Wolf tanzt", «Rocky» und «Das Schweigen der Lämmer", "Rocky" und "Einer flog über das Kuckucksnest".