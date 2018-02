Filmstadt Görlitz - Wie steht es um Görliwood?

Die historische Badeanstalt ist ja heute leider nicht mehr als solche in Betrieb, sondern läuft eher unter der Marke "Lost Place". Und das ist ja 'ne Sache die, zum Beispiel in den Metropolen, ganz angesagt ist, aber die auch in Görlitz durchaus so ihren Reiz hat.

Auch sonst weist nur wenig in der Innenstadt auf Görliwood hin, obwohl Görlitz doch eigentlich so stolz darauf ist.

Innenansicht des Görlitzer Warenkaufhauses Bildrechte: MDR/Marie-Kristin Landes

Behr und ihre Mitarbeiter arbeiten derzeit daran, die bisher verschlossenen Orte für Besucher zu öffnen. Der Film soll präsenter werden. An einer neuen Webseite wird derzeit gearbeitet. Auch eine Ausstellung, die die bis in die 50er-Jahre zurückreichende DEFA-Filmgeschichte Görlitz‘ aufarbeitet, ist denkbar - zumindest irgendwann: "Ein Museum in heutigen Zeiten erstehen zu lassen, das ist ein großer Kraftakt von vielen Seiten. Und das ist sicherlich unser Traum und unser Ziel, mal in Zukunft. Und wir fangen halt jetzt, ja, mit kleinen Schritten an insofern, dass wir erstmal überhaupt auch die gelaufenen Filme hier vor Ort aufarbeiten: Wer war da? Mit welchen Schauspielern? Datenbanken schaffen sozusagen. Und das ist unsere Arbeitsgrundlage für viele Projekte, die wir vorhaben."



Eine aufwendige Arbeit, die Zeit brauchen wird.