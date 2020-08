Der Bühnendarsteller wurde am 30. April 1938 in Hamburg geboren und heißt eigentlich Rainer Pries. Ende der 60er-Jahre legte er sich in Hamburg die Kabarett-Kneipe "Violette Zwiebel" zu, in der er das Publikum als Wirt unterhielt. Seine Bühnenkarriere führte ihn bis in die USA, wo er in deutschen Clubs zusammen mit Stars wie Heino oder Roy Black auftrat. Nach Querfurt zog Asmussen in den 90er-Jahren. Sein Privatleben hielt er weitgehend bedeckt.