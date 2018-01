Vor 175 Jahren, am 2. Januar 1843, segelte "Der Fliegende Holländer" zum ersten Mal über die Bühne des Dresdener Hoftheaters. Komponiert hatte die Oper niemand anderes als Richard Wagner.

Dass Wagners Oper damals schon nach vier Aufführungen wieder abgesetzt wurde, kann jedoch nicht am Stoff gelegen haben. "Der Fliegende Holländer" wurde schon vor Wagner in der Literatur und in der Kunst aufgegriffen, später auch in Film und Fernsehen.

In der Literatur: Seemannserinnerungen und Heinrich Heine

Die ersten Hinweise zum "Fliegenden Holländer" erschienen in Reiseberichten und Seemannserinnerungen des späten 18. Jahrhunderts. In der Lyrik kommt das verfluchte Schiff samt Kapitän unter anderem 1798 in der Ballade "The Rime of the Ancient Mariner" von Samuel Taylor Coleridge vor. In der Ballade lädt ein Seemann Fluch und Strafe auf sich, weil er einen Albatros mutwillig erschießt.

1821 erscheint die erste Prosafassung des Holländers, der Autor: John Howison, Angehöriger der East India Company. In seiner Erzählung geht es um einen Kapitän namens Vanderdecken und sein Schiff aus Amsterdam, das 70 Jahre zuvor einen Tag lang versucht hatte, um das Kap der Guten Hoffnung zu kommen. 1826 veröffentlicht der deutsche Schriftsteller Wilhelm Hauff "Die Geschichte von dem Gespensterschiff". In seiner Erzählung überträgt er das Motiv vom verfluchten Kapitän und seiner untoten Mannschaft in einen orientalisch-islamischen Kontext.

Auch im Werk von Heinrich Heine taucht der "Fliegende Holländer" auf – und das gleich zwei Mal. Das erste Mal 1827 beiläufig in einem Satz in "Die Nordsee", das zweite Mal im siebten Kapitel des 1834 erschienenen Fragments "Memoiren des Herren von Schnabelewopski". Dort steht:

Die Fabel von dem Fliegenden Holländer ist euch gewiss bekannt. Es ist die Geschichte von dem verwünschten Schiffe, das nie in den Hafen gelangen kann, und jetzt schon seit undenklicher Zeit auf dem Meere herumfährt. Heinrich Heine, Dichter

Im Film: Ava Gardner, Johnny Depp, Donald Duck

Held der "Fluch der Karibik"-Reihe: Captain Jack Sparrow Bildrechte: The Walt Disney Company France Auch im Film wurde der Stoff des "Fliegenden Holländers" mehrfach aufgegriffen. Als mystisches Stummfilmdrama wurde er erstmals 1918 verfilmt, 1951 diente er als Vorlage für den Kultfilm "Pandora und der fliegende Holländer" mit James Mason und Ava Gardner. 1959 erschien der "Holländer" in einer Donald-Duck-Geschichte, in der Fernsehserie "SpongeBob Schwammkopf" ist er ein grünlich leuchtender Geist ohne Füße.



Auch in der Hollywood-Blockbuster-Reihe "Fluch der Karibik" sind Elemente des "Holländers" zu finden. Im ersten Teil ist die "Black Pearl", das Schiff des von Johnny Depp gespielten Piraten Jack Sparrow, ein Geisterschiff mit einer verfluchten Crew; im zweiten Teil taucht Davy Jones auf, der Hüter der auf See verstorbenen Seelen, mit seinem Schiff namens "Flying Dutchman".

In der Musik: Richard Wagner

Doch zu den bekanntesten Gestaltungen gehört ohne Frage die gleichnamige Oper von Richard Wagner. Die Handlung stützt sich auf die Geschichte des niederländischen Kapitäns Bernard Fokke, dem es nicht gelang, das Kap der Guten Hoffnung zu umfahren. Weil er versucht, den Kräften der Natur und Gott zu trotzen, wird er verflucht und ist seither dazu verdammt, für immer mit seinem Geisterschiff auf den Weltmeeren umherzufahren.

Eine stürmische Seefahrt auf der Ost- und Nordsee inspiriert Wagner zu der Oper. Er schreibt:

Nicht die furchtbare Gewalt, mit welcher das Schiff auf und ab geschleudert wurde (...), erweckte in mir das Todesgrauen. Was mich mit dem Gefühl der verhängnisvollen Entscheidung erfüllte, war die Mutlosigkeit der Mannschaft. Richard Wagner, Komponist