Florian Illies wird neuer verlegerischer Geschäftsführer beim Rowohlt Verlag. Der 47-jährige tritt zum 1. Januar 2019 die Nachfolge von Barbara Laugwitz an, die zum Jahresende das Haus verlässt, teilten die Holtzbrinck Buchverlage am Mittwoch in Hamburg mit. Illies soll zusammen mit dem Kaufmännischen Geschäftsführer Peter Kraus vom Cleff und Marketing- und Vertriebsgeschäftsführer Jürgen Welte den Verlag programmatisch weiterentwickeln.