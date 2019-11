Florian Lutz wird neuer Intendant des Staatstheaters Kassel. Der derzeitige Intendant der Oper Halle werde sein Amt in Kassel zur Spielzeit 2021/2022 antreten, teilte die hessische Kulturministerin Angela Dorn am Montag in Wiesbaden mit. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Lutz' Vertrag in Halle nicht verlängert wird. Dem ging eine heftige Personaldebatte voraus, die auch als Bühnenstreit bekannt wurde.