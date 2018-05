Neuer Trend Flying Yoga – sich einfach mal hängen lassen

Nach dem sich alle in Ruhe eingependelt haben, hängen sie nun wie Klappmesser, mit dem Tuch in die Hüfte geklemmt, von der Decke. Flieger erklärt die nächste Übung: "Wir machen uns ganz klein wie eine Kugel. Jetzt kannst du die Wirbelsäule komplett aushängen. Das Tuch trägt dich und für die Wirbelsäule gibt es nichts Schöneres, als dass du endlich mal loslässt."

Seit zwei Jahren bietet Nelly Flieger in Leipzig das "Flying Yoga" an. Mit dem Yogastudio in ihrer Heimatstadt Leipzig erfüllte sich die junge Frau einen Traum. Auf das "Flying Yoga" ist sie in Hamburg gestoßen, wo sie bis vor zwei Jahren noch als Ingenieurin arbeitete.