Das sind Holztafelbilder, Figuren, Emporenmalereien, Kanzelaltäre, mittelalterliche Schnitzaltäre et cetera. Das ist ganz besonders betroffen, weil ja die alten Hölzer auch nach 400/500 Jahren immer noch arbeiten. Die Farbe, die daraufsitzt, ist mit einem Kreidegrund aufgetragen. Und dieser Kreidegrund hat natürlich irgendwo auch seine Elastizität verloren. Und dadurch kann dann diese Farbe mit dem Kreidegrund nicht hinter dem arbeitenden Holz hinterher und fängt an, zu splittern, dachförmig aufzustehen und dann abzufallen. Bettina Seyderhelm, Vorstandsvorsitzende der Kirchlichen Stiftung Kunst- und Kulturgut

Jahrzehntelange Versäumnisse und Dürre

Schimmel in einer Holzpfeife Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn Hinzu komme, dass Sachsen-Anhalt ja schon seit Jahrzehnten das trockenste Bundesland sei und es durch die ehemalige DDR sowieso einen Restaurierungsrückstau bei kirchlichem Inventar gebe. Derzeit sei man vor allem mit Notsicherungen beschäftigt, rund 25 extreme Fälle seien bekannt. Bei einem spätgotischen Altar in Hergisdorf beispielsweise sei die Farbe in großen Teilen heruntergefallen. Mithilfe der Stiftung Kunst- und Kulturgut sei eine Notsicherung möglich gewesen, die verhindert habe, dass noch mehr Teile der originalen Malerei von 1516/1517 vom Altar abfallen.

Elke Bergt ist die Leiterin des Baureferats der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands. Auch sie beobachtet schon seit Jahren den Einfluss der Trockenheit auf hölzernes Inventar, mittlerweile mache sich die Dürre aber auch an den Gebäuden selbst bemerkbar.

Risse in den Mauern, die mit Sicherheit schon vorher da waren an vielen Stellen, die aber breiter werden. Man kann nicht sagen, die Trockenheit allein ist die Ursache. Wenn man guckt, dann hängt es oft an vielen, vielen kleinen Faktoren. Zum Beispiel ist dann oft auch irgendwo an der Wasserhaltung im Ort etwas passiert, dass also der Grundwasserspiegel sich auch da verändert hat. Wenn dann noch so ein trockener Sommer dazukommt, dann passiert es eben, dass Risse sich verstärken. Elke Bergt, Leiterin des Baureferats der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands

Restaurierung ergänzt durch moderne Methoden

Baustaubablagerungen und Schimmel führen zu einer Unbespielbarkeit der Orgel, denn auch Metallpfeifen sind anfällig für Schäden. Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn Dennoch rät Elke Bergt, Ruhe zu bewahren. Kurzschlusshandlungen schaden da nur, gerade bei absackenden Kirchenfundamenten. Da setze man jetzt auf moderne Methoden, um die Gemäuer behutsam wieder anzuheben. Ein neues Projekt, bei dem eine Methode zum Einsatz komme, mit der die Fudamente gestützt werden könnten, werde derzeit bei einem neueren Kirchenbau in der Nähe von Gotha ausprobiert. Solle es sich bewähren, werde es auch für mittelalterliche Kirchen genutzt, so Elke Bergt.

Der Baugrund wird im Prinzip ertüchtigt, das heißt, es wird so eine Sonde eingeführt, und über die wird Verfüllmaterial in den rissigen Baugrund gepresst, natürlich ganz vorsichtig. Also das ist im Millimeterbereich, wir sind da sehr vorsichtig, weil bei diesen Beispiele mit Verpressung haben wir eben schon auch böse Erfahrungen machen müssen, weil es vor 30 Jahren keiner besser wusste. Elke Bergt, Leiterin des Baureferats der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands

Kathedrale St. Sebastian Magdeburg Bildrechte: Kathedralpfarrei St. Sebastian Zudem gibt es seit diesem Sommer gezielte wissenschaftliche Klimamessungen in Gotteshäusern. Ein ähnliches Monitoring betreibt übrigens auch die katholische Kirche. Der Orgelbeauftragte des Bistums Magdeburg Matthias Mück hat in diesen Tagen ebenfalls sehr viel zu tun, denn auch die Orgeln leiden. Sie beginnen unter anderen dann zu heulen, auch wenn niemand daransitzt. In der St.-Norbert-Kirche in Magdeburg beispielsweise sei ein Trocknungsschaden in der Orgel gewandert sei nur manchmal aufgetreten. Dadurch seien Holzteile verzoge, was fachgerecht von einem Orgelbauer repariert werden müsse. Preislich bewegen sich diese Reparaturen im Bereich von mehreren tausend Euro.

Kathedrale St. Sebastian Magdeburg, hier wurden langfristige Messungen von Luftfeuchtigkeit, Temperatur und deren Schwankungen vorgenommen. Bildrechte: Kathedralpfarrei St. Sebastian Da wird noch viel zu tun sein, sagt Matthias Mück. Auch die katholische Kirche hat bereits mit langfristigen Klimamessungen begonnen. In der Magdeburger Kirche St. Sebastian zum Beispiel. Über ein Jahr wurden in der Kirche die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur und vorallem die Schwankungen gemessen. Im Anschluss wird versucht, Lösungen zu finden, wie man in Zukunft solchen Extremphasen von Trockenheit und hoher Feuchtigkeit entgegenwirken kann.