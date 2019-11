Was für ein großartiges Stück! Was für eine überaus gelungene Premiere! Auch in ihrer zweiten Neuproduktion geht Kathrin Kondaurow, die immer noch frische Intendantin der Dresdner Staatsoperette, sehr konsequent ihren thematischen Weg. Der da heißt: "Revue". So hat sie zunächst mit "Hier und jetzt", dem selbstentwickelten Bilderbogen aus Musik, Gesang Tanz und Sketchen, das Genre an sich neu befragt und für den Theaterstandort Mitte vermessen. Jetzt folgte eines der berühmtesten Werke über die Revue: Stephen Sondheims "Follies". Gemeint sind damit die schönen Girls in den total verrückten Roben auf der Showtreppe.