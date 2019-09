Kreativ ist auch Bechlers Outfit. Auf der Bühne und in allen Videos tritt er im Schlafanzug auf, mit überdimensionalen Bärentatzen-Schuhen. Das ist, wie alles andere bei Fortuna Ehrenfeld, skurril, aber immer unterfüttert mit einer schönen Geschichte. Bechler erzählt: "Das Studio, wo ich 25 Jahre lang gearbeitet habe, war Souterrain. Im Winter zog's immer kalt von unten. In diesem Studio wurde die erste Platte entworfen. Ich habe immer diese Dinger getragen. Als die Platte dann raus in die Welt wollte, wollte ich auch auf die Tatzen nicht mehr verzichten."

Martin Bechler und seine Bärentatzen-Schuhe Bildrechte: imago images / opokupix

Gewöhnen kann man sich auch an dieses Trio aus dem Raum Köln, an die unkonventionelle Herangehensweise, an alles, was die Musik und das Drumherum betrifft. Auch Videos entstehen bei Fortuna Ehrenfeld oft eher spontan, etwa das zu "Helm ab zum Gebet", gedreht in einem russischen Spionage-U-Boot im Hamburger Hafen. Eingefädelt wurde es vom umtriebigen Ehrenfeld-Label "Grand Hotel van Cleef". Wie der Coup gelang, berichtet Bechler: "Die kannten den Pförtner, sind nachts da rein, haben dem eine Kiste Bier gegeben, wir haben schnell das Video gedreht, und sind wieder abgehauen. Wir haben am Anfang alles sehr improvisiert gemacht. Ich mag auch die Art, so zu arbeiten. Schnell, nicht lange nachdenken, rein, raus, weitermachen."



Fortuna Ehrenfeld sind pur, ungekünstelt, ein wenig asozial und genießerisch ehrlich. Von Köln aus mitten ins Herz und auf dem Weg nach oben.