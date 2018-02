Bis zum 30. April gibt es Fotografien zum Thema Abschied und Neuanfang in der Quedlinburger Lyonel-Feininger-Galerie zu sehen. "Willkommen im Abschied" lautet der Titel der Sonderschau. Die Bilder dreier Fotografen erzählen darin von verschiedenen Enden der Welt. Der Besucher wird in die Lage versetzt, sie aus der Perspektive der Fotokünstler zu sehen. Es sind persönliche Interpretationen von Abschieden und Neuanfängen - diese zeigen auch, dass sich die Erde trotz allem weiterdreht.

Ira Thiessen: Aljonushka, aus der Serie: Privet Germania, 2014/15, Digital Fine Art Prints Bildrechte: Ira Thiessen

In der Serie "Privet Germania" ("Hallo Deutschland") setzt sich die Russlanddeutsche Ira Thiessen mit ihrer Identität und ihren Wurzeln auseinander: Es sind Menschen, deren Vorfahren vor langer Zeit ins Zarenreich auswanderten und die heute eine der größten Zuwanderergruppen in Deutschland bilden, in der Hoffnung auf ein besseres Leben.



Ira Thiessen entschied sich, für ihre Porträts die privaten Lebensräume zu bevorzugen - kein Studio, keine Straßenbilder, kein Arbeitsmilieu, keine Fremdheit. Darüber hinaus durfte sich jeder so zeigen, wie er selbst gern gesehen werden wollte. Das Andere ist hier dennoch immer auch das Fremde und an dieser Stelle entwickeln Thiessens Fotografien ihre Brisanz.