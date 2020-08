Seit 2018 ist die 33-Jährige Anett Gottschalk Leiterin des Museums Synagoge Gröbzig. Das wird derzeit barrierefrei saniert. Vor ein paar Tagen klingelte Gottschalks Telefon und am anderen Ende der Leitung war das Schloss Köthen. Man habe hier Fotos gefunden, die den jüdischen Friedhof in Gröbzig zeigen.



Die studierte Judaistin aus Eiselben erklärt: "Ich verstehe das Hebräische, nehme eins der Fotos in die Hand und sehe gleich: Das ist unser alter Friedhof." Dass bei den Bildern auch Duplikate dabei seien, darüber kann sie wegen ihrer Zahl hinwegsehen: "Das ist für uns ein wahnsinniger Fund und auch für Köthen ganz toll."

Grabsteine, die es nicht mehr gibt

Gottschalks Forscherherz habe ihr bis zum Hals geschlagen, erzählt sie, denn die alten Aufnahmen zeigen zum Teil Grabstätten, die es gar nicht mehr gibt. Gleich machte sie sich also an die Arbeit: "Drei Bilder haben wir uns ausgesucht. Die haben wir mit vielem Dank an das Schloss in Köthen vergrößern können."

350 Jahre Friedhofsgeschichte

Museumsdirektorin Anett Gottschalk mit eienr vergrößerten Fotografie. Bildrechte: Anne Sailer/MDR KULTUR 1670 wurde der jüdische Friedhof mit Steinen des Schlosses aus Gröpzig umfasst, gespendet vom Fürsten persönlich. 247 Grabsteine stehen hier noch. Außerdem ein Gedenkstein für die Menschen, die im Holocaust ermordet wurden.



Die Bilder sind für die Synagoge wichtig, denn die jüdische Tradition sieht vor, dass ein Grab nicht gepflegt wird und Sandsteine, wie Sie hier stehen, verwittern schnell. Auf der anderen Seite enthalten jüdische Grabsteine mehr Informationen über den Verstorbenen als beispielsweise christliche Gräber. So konnte Anett Gottschalk schon feststellen, dass ein Familienname immer wieder auftaucht: Gottschalk. Purer Zufall, sagt die Museumsleiterin: "Wir haben die Daten noch nicht von der ganzen Familie, und so können wir ein bisschen zusammensetzen. Wenn wir dann irgendwann einen Grabstein von einem Menachem Gottschalk haben, dann können wir gut gucken, ob das vielleicht sein Vater war. So lässt sich ganz viel rekonstruieren."

Fotografien aus der NS-Zeit