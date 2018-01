"Ella, elle l'a"-Sängerin France Gall gestorben

Die französische Sängerin France Gall ist tot. Ihre Sprecherin gab am Sonntag bekannt, dass die 70-Jährige einem Krebsleiden erlag. Gall hatte 1965 mit Serge Gainsbourgs Titel "Poupée de cire, poupée de son" den Grand Prix Eurovision de la Chanson für Luxemburg gewonnen.

Schon gewusst? Schon gewusst? Die ursprüngliche Originalfassung von Frank Sinatras "My Way", "Comme d'habitude", stammt aus der Feder des Franzosen Claude Francois, der damit seine Trennung von France Gall verarbeitete.

Bis heute ist Gall aber vor allem für ihren Megahit "Ella, elle l'a" (Ella, sie hat es) bekannt, eine Hommage an die US-amerikanische Jazz-Sängerin Ella Fitzgerald. Vier Wochen lang konnte sich France Gall damit 1988 in Deutschland auf Platz eins der Charts halten. Das beliebte Lied wurde mehrfach gecovert, u.a. von Kate Ryan.



Die Französin sang zeitweise aber auch auf deutsch: Zwischen 1966 und 1972 veröffentlichte sie deutschsprachige Platten. Für "Zwei Apfelsinen im Haar" wurde sie 1968 mit der Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Insgesamt veröffentlichte France Gall 30 Alben. Nach dem Tod ihrer Tochter 1997 zog sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Erst 2015 meldete sich Gall mit dem Musical "Résiste" zurück, das so viel bedeutet wie "standhalten".