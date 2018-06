Als Frank Richter, der damalige Direktor der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung im November 2014 nach einer Abendveranstaltung in Dresden auf die Straße trat, glaubte er an eine optische Täuschung. Er begegnete zum ersten Mal den Demonstranten von PEGIDA. Was er sah, schildert er mit den folgenden Worten: "Ich hielt die in Augenschein genommene Demonstration für eine rechtsextremistische Angelegenheit. Ich sah lauter Neonazis - diesmal in verändertem Outfit -, und ich täuschte mich! […] Ich übersah, dass sich unter ihnen viele befanden, die von ernsten politischen Problemen auf die Straße getrieben worden waren. […] Es stimmt, dass es auch schon in dieser frühen Phase von PEGIDA hetzerische Ansprachen und rechtsextremistische Ausfälle gab. Diese gingen von einzelnen Rednern aus, nicht von der Gesamtheit der Demonstranten. Dass sie allesamt als rechte Scharfmacher und Strippenzieher betrachtet und in der Kritik über einen Kamm geschert wurden, war falsch."



Von Anfang an überzogen nicht nur Politiker und Journalisten PEGIDA mit nahezu einhelliger Kritik. Man bezeichnete sie als "Neonazis in Nadelstreifen", "Schande für Deutschland", "Hass in den Herzen".

Differenzierte Sicht

Frank Richter hat PEGIDA sehr genau beobachtet Bildrechte: MDR/Michael Schöne Im bewussten Gegensatz dazu bemüht sich Richter in seiner Streitschrift mit dem Titel "Hört endlich zu!" um eine genauere und differenzierte Betrachtung der Dresdner Demonstranten. Und um es gleich zu sagen, sein Vorhaben gelingt. Richter hatte gleich zu Beginn der Demonstrationen im Winter 2014 PEGIDA-Teilnehmer zu sich in die Landeszentrale für politische Bildung eingeladen, um zuzuhören. Richter beschreibt seine Erfahrungen so: "Große Teile der Bevölkerung haben das Vertrauen in die Politik verloren. Sie sind seit Langem davon überzeugt, dass es in der Gesellschaft ungerecht zugeht. Sie fühlen sich von der Politik nicht mehr vertreten und nicht mehr geschützt. Sie wählen den Protest. […] In zahlreichen weiteren Bürgerversammlungen entlud sich ein für mich bis dahin unvorstellbarer, subkutan angewachsener Problem- und Gefühlsstau. Am nachhaltigsten hat mich erschüttert, wie viele Menschen öffentlich davon sprachen, dass Politiker ihnen ja sowieso nicht zuhören und sie in Ämtern und Behörden von oben herab behandelt würden."

Bestandsaufnahme

Das Buch ist im Ullstein Verlag erschienen Bildrechte: Ullstein Verlag Richters Streitschrift ist eine Bestandsaufnahme - in mehrfacher Hinsicht. Zum einen benennt der gelernte Theologe Kritik und Forderungen seiner sächsischen Mitbürger mit Blick auf soziale Probleme, den politischen Betrieb, die Wirtschaft oder Themen wie Migration. Gleichzeitig kritisiert er die ausgeprägte Islam- und Fremdenfeindlichkeit im Freistaat sowie den Hang nicht weniger Sachsen zu autoritärer Politik.



Drittens geht Richter mit dem politischen Personal hart ins Gericht. So meint er: "In weiten Teilen der Republik, insbesondere im ländlichen Raum, fehlt es an Lehrern, Polizisten, Ärzten, Justizvollzugsbeamten und Juristen - also an genau dem Personal, das ein Staat seinem Volk schon allein zum Erhalt der inneren Ordnung bereitstellen muss. Während verkehrstechnische Prestigeprojekte Milliarden verschlingen, ist die Infrastruktur vielerorts marode und dringend sanierungsbedürftig. Die föderale Struktur des Staates belastet die notwendigen Vereinheitlichungen im Bildungswesen so sehr, dass es vielen Eltern die Zornesröte ins Gesicht treibt."

Kritik und Lösungsvorschläge

Richter schreibt, eine Politik ohne Visionen, Ideen, Ziele und Utopien, sei unseriös, unsolide, tendenziell reaktionär und lähmend. Im Anschluss an seine mehrschichtige Problemanalyse bietet er in der Streitschrift Lösungsansätze an. Darunter seine Forderung nach einer gesamtdeutschen Verfassungsdiskussion.

PEGIDA-Mitbegründer Lutz Bachmann Bildrechte: MDR/xcitepress Dabei besonders im Blick hat er Enttäuschungen und Frustrationen, die in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung entstanden sind. Richter merkt an: "Dass große Teile der Bevölkerung im Osten Deutschlands der politischen Ordnung der Bundesrepublik nach wie vor skeptisch und distanziert gegenüberstehen, hängt mit dieser nicht stattgefundenen, auf den Sankt Nimmerleinstag verschobenen Diskussion zusammen. Ein gesellschaftliches Brainstorming, das in eine verfassungsgebende Versammlung münden würde, könnte die besten Ideen zutage fördern und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen."

Wichtiger Seismograph

"Hört endlich zu!" ist keine PEGIDA-Verharmlosung. Klar benennt Richter, die Nähe der Demonstranten zu organisierten Rechtsextremisten und zu aggressiv-nationalistischen sowie fremdenfeindlichen Rednern. Es aber bei dieser Kritik nicht zu belassen, ist sein größtes Verdienst. Richter filtert vielmehr die ernstzunehmenden Forderungen aus dem Demonstrationsgeschehen heraus. Und so zeigt sich der heutige Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche auch mit diesem Text als profunder Kritiker des aktuellen Politikbetriebs sowie als wichtiger Seismograph gesellschaftlicher Stimmungen. Schonungslos und unaufgeregt zugleich.