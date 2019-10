Frank Schätzing 2008 bei seinem Musikauftritt in der Sendung "Zimmer frei" Bildrechte: imago images / APress

Alsmann blieb derart die Spucke weg, dass er nach dem Schlussakkord nur noch ein mühsam herausgepresstes Wort über die Lippen brachte – "Wahnsinn!" –, während Schätzing unlängst in der ARD-Werbesendung "Morgenmagazin" Bowie endlich den so lange vorenthaltenen Ritterschlag verabreichte: "Also, ich liebe Bowie. Weil, ich halte ihn erstens für einen guten Musiker.



Was ich zweitens an ihm mag, ist, dass er sich immer wieder neu erfindet.



Ich mag’s, nicht so etikettierbar zu sein, so dass man irgendwann sagt, jetzt hat er das gemacht und das macht er jetzt bis in alle Ewigkeit weiter, sondern dass man mal so einen Kurswechsel vornimmt, und immer dann, wenn die Leute sagen, so jetzt hab ich ihn, dass man da so entwischt und wieder was anderes macht."