Auf der weltweit größten Fachmesse für Literatur zeigten 7.503 Aussteller aus 109 Ländern fünf Tage lang ihre Bücher und Publikationen. Katrin Schumacher ist Redaktionsleiterin für Literatur, Film und Bühne bei MDR KULTUR und war in Frankfurt vor Ort. Sie hat vor allem Versuche vermisst, Nicht-Leser wieder für Literatur zu begeistern. Schließlich hätten in den letzten fünf Jahren 6,4 Millionen Menschen in Deutschland aufgehört zu lesen.

Einem Plus von 0,8 Prozent beim allgemeinen Publikum am Wochenende stand ein Minus von 1,8 Prozent bei den Fachbesuchern gegenüber. Laut Einschätzung von Katrin Schumacher wird in Frankfurt versucht, die Messe stärker als Lesermesse inszenieren – aber von Leipzig sei man da noch weit entfernt. So wurde auf der Frankfurter Buchmesse verusucht, den "meiste Harry Potters an einem Ort"-Weltrekord zu brechen. 998 als Harry Potter verkleidete Menschen hätte es gebraucht, jedoch kamen zu wenig Kostümierte. "Das wäre in Leipzig nicht passiert", vermutet Schumacher.