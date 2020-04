Die weibliche Seite der Neuen Leipziger Schule

Rosa Loy Bildrechte: dpa

Es steht ja jedem frei, selbst was zu machen. Und das ist das Problem bei Frauen, man muss wirklich selber losgehen und was machen. Die Frauen aus der Kunstwelt, die ich kenne und die sehr erfolgreich sind, die sind alleine losgegangen und haben was gemacht und sich was ausgedacht. Wenn man erwartet, das einen dort jemand abholt und mitnimmt, das ist dort schwierig.